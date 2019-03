POL-OL: +++ Raubüberfall auf Pizzaboten +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Ein Auslieferungsfahrer einer Oldenburger Pizzeria ist am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Donarstraße ausgeraubt worden.

Der 20-Jährige hatte den Auftrag bekommen, drei Pizzen an eine Adresse an der Donarstraße zu liefern. Gegen 21 Uhr traf der Mann auf dem Parkplatz des Hauses ein, lud die bestellte Ware aus dem Fahrzeug und begab sich zu Fuß zum Eingang des Mehrfamilienhauses. Während der 20-Jährige an der Haustür vergeblich nach dem Namen des Bestellers am Klingelschild suchte, seien plötzlich zwei Männer an ihn herangetreten. Einer von ihnen habe ein Messer mitgeführt. Ein dritter Mann habe an der Ecke des Hauses gestanden und eine schwarze Pistole in der Hand gehalten. Der Täter mit dem Messer drohte dem Opfer und forderte ihn auf, Geld herauszugeben. Der 20-Jährige übergab dem Unbekannten Bargeld aus seiner Geldbörse. Anschließend ließen die Täter sich noch die Pizzen geben und flüchteten dann in Richtung Wehdestraße. Das 20-jährige Opfer benachrichtigte umgehend die Polizei, die die Täter im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch nicht mehr antreffen konnte.

Der Zeuge lieferte den Beamten eine detaillierte Beschreibung der Täter: bei der Person mit dem Messer soll es sich um einen etwa 16 Jahre alten, schlanken und 1,75 Meter großen Jugendlichen gehandelt haben. Er sei mit schwarzer Jogginghose sowie schwarzem Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Vor dem Gesicht habe er ein schwarzes Tuch und eine Sonnenbrille getragen. Das Messer habe eine silberne Klinge gehabt.

Der Mann mit der Pistole sei etwa 18 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er sei ebenfalls schwarz bekleidet gewesen und habe eine Kapuze sowie als Maskerung ein graues Tuch sowie eine Sonnenbrille getragen.

Der dritte Täter war nach Angaben des Opfers etwa 17 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er soll pummelig gewesen sein, habe blonde Haare gehabt und ein rötliches Tuch vor dem Gesicht getragen. Auch er habe schwarze Kleidung getragen.

Zeugen, die Angaben zur Tat und den mutmaßlichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 790-4115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (305638)

