Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Werkzeuge und Baumaschinen im Gesamtwert von über 30.000 Euro entwendet +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Diebe haben in den vergangenen Tagen im Oldenburger Stadtgebiet mehrere Werkzeuge, Baumaschinen sowie Heizungszubehör entwendet und dabei einen Gesamtschaden von über 30.000 Euro entwendet.

In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, verschafften sich die Täter auf bislang noch nicht geklärte Weise Zutritt zu einem umzäunten Baustellengelände am Alten Stadthafen. Dort entwendeten die Unbekannten Bauteile von Heizungen und weiteres Equipment einer Heizungsbaufirma. Die Täter konnten unerkannt entkommen. (292316)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (Tatzeit zwischen 18 und 6 Uhr) schlugen Unbekannte auf einem Firmengelände an der August-Wilhelm-Kühnholz-Straße die Scheiben von vier Transportern ein und konnten so ins Innere der Fahrzeuge gelangen. Die Täter flüchteten anschließend mit hochwertigem Werkzeug. (291732)

