POL-PDLU: Frankenthal - Straßenlaterne beschädigt und geflüchtet

Am 10.08.2019, um 08:45 Uhr wird die Polizei Frankenthal über eine beschädigte Straßenlaterne in der Lambsheimer Straße Höhe Hausnummer 79 in Frankenthal informiert. Vor Ort können die Beamten an der Laterne Beschädigungen eines Verkehrsunfalles feststellen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befährt vermutlich vom Westring kommend die Lambsheimer Straße, kommt aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Straßenlaterne. Anschließend entfernt sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Ob sich der Verkehrsunfall in der Nacht zum Samstag ereignet hat, oder bereits länger zurückliegt ist bislang nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

