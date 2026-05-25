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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Neustadt/Weinstraße - OT Lachen-Speyerdorf (ots)

Am 25.05.2026 um 19:10 Uhr wurde ein 16-Jähriger aus Neustadt/W. in der Flugplatzstraße in 67435 Neustadt/W. mit seinem Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der junge Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Daher wurde diesem im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einer Angehörigen übergeben. Nun kommt auf den Neustadter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner muss der 16-Jährige mit weiteren Konsequenzen von Seiten der Fahrerlaubnisbehörde rechnen, da dieser sich noch in der Probezeit befindet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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