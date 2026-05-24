PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beschädigter PKW nach Unfallflucht gesucht

Haßloch (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es in der Rotkreuzstraße zwischen 15 Uhr und 17 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 67-jährige Unfallverursacherin touchierte zunächst unbemerkt beim Einparken einen weißen geparkten PKW. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallörtlichkeit. Als sie kurz darauf den frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug feststellte, fuhr sie um 17:15 Uhr zurück zur Unfallörtlichkeit. Den weißen PKW konnte sie nicht mehr vorfinden.

Haben sie Hinweise zum gesuchten PKW oder haben im genannten Zeitraum einen weißen PKW an der Örtlichkeit geparkt und einen frischen Unfallschaden bemerkt? Dann melden Sie sich bitte bei der örtlichen Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 13:38

    POL-PDNW: Fahrt zur Bäckerei mit Folgen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 24.05.2025 um 11:30 Uhr wurde ein 32-Jähriger aus Neustadt/w. mit einem E-Bike in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich gerade auf dem Heimweg von einer Bäckerei. Da von dem Mann starker Cannabisgeruch ausging und dieser mehrere Ausfallerscheinungen zeigte, wurden entsprechenden Test zur Verkehrstüchtigkeitsprüfung ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 12:16

    POL-PDNW: Verkehrsunfall mit flüchtigem alkoholisiertem Fahrer

    Grünstadt (ots) - Am Sonntag, den 24.05.2026 gegen 03:50 Uhr kam es in der Kirchheimer Straße in 67269 Grünstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie der 30-jährige Autofahrer, welcher zuvor in einer Gaststätte zu Gast gewesen war und dort Alkohol konsumiert hatte, in sein Fahrzeug stieg, losfuhr und ein am Fahrbahnrand geparktes Auto streifte. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren