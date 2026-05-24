Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beschädigter PKW nach Unfallflucht gesucht

Haßloch (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es in der Rotkreuzstraße zwischen 15 Uhr und 17 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 67-jährige Unfallverursacherin touchierte zunächst unbemerkt beim Einparken einen weißen geparkten PKW. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallörtlichkeit. Als sie kurz darauf den frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug feststellte, fuhr sie um 17:15 Uhr zurück zur Unfallörtlichkeit. Den weißen PKW konnte sie nicht mehr vorfinden.

Haben sie Hinweise zum gesuchten PKW oder haben im genannten Zeitraum einen weißen PKW an der Örtlichkeit geparkt und einen frischen Unfallschaden bemerkt? Dann melden Sie sich bitte bei der örtlichen Polizei.

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