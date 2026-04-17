Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen

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Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche "ROADPOL Speed" führte die Polizeiinspektion Neustadt/W. am Freitag, den 17.04.2026, mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt wurden an drei Messstellen Kontrollen durchgeführt:

An der ersten Kontrollstelle in der Wiesenstraße in Lambrecht (Pfalz), auf Höhe der Realschule, wurden 31 Fahrzeuge gemessen. Hierbei wurden vier Verstöße festgestellt, die allesamt im Verwarnungsbereich lagen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h, die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 44 km/h.

Eine weitere Messstelle befand sich auf der K 1 bei Neustadt-Speyerdorf, Höhe der Einmündung K 8 in Fahrtrichtung Westen. Dort wurden im Zeitraum von 09:25 Uhr bis 10:40 Uhr insgesamt 129 Fahrzeuge gemessen. Es wurden drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die ebenfalls im Verwarnungsbereich lagen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 70 km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 84 km/h.

Die dritte Kontrollstelle wurde auf der L 516 bei Neustadt-Königsbach, Höhe der Einmündung K 21 in Fahrtrichtung Deidesheim, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr eingerichtet. Hier wurden 67 Fahrzeuge gemessen, wobei zehn Verstöße festgestellt wurden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auch hier 70 km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 92 km/h. Es mussten hierzu zwei Bußgeldverfahren eingeleitet werden.

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