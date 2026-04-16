Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Gönnheim) - Diebstahl von Bewässerungsanlagen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 11.04.2025, 00:00 Uhr, bis 14.04.2026, 06:30 Uhr, kam es in der Gemarkung Gönnheim, nahe dem Fußgönnheimer Weg, zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten von zwei landwirtschaftlichen Feldern insgesamt rund 80 Teile von Bewässerungsanlagen (sogenannte Beregnungsköpfe). Die betroffenen Flurstücke befinden sich im Bereich der Gemarkung Gönnheim. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1510 Euro. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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