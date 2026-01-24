PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, gegen 02:15 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim ein PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ausgehend von dem 37-jährigen Kraftfahrzeugführer wurde deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen den Betroffenen wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zusätzlich wird in solchen Fällen die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

