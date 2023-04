Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bockenheim - PKW Fahrer zum 2. Mal unter Betäubungsmitteleinfluss im Straßenverkehr erwischt

Bockenheim a.d.W. (ots)

Am Donnerstag, den 20.04.2023 gegen 23:10 Uhr, führte die Polizei Grünstadt eine Verkehrskontrolle in der Weinstraße in Bockenheim durch. Zuvor fuhr der spätere beschuldigte 19-jährige Fahrer eines Toyotas in Richtung der Beamten. Als dieser den Streifenwagen erblickte, bremste er plötzlich ab, schaltete den Warnblinker ein und simulierte eine Autopanne. Im Rahmen der Verkehrskontrolle verwickelte sich der 19-Jährige mehrfach in Widersprüche und die Beamten konnten Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum feststellen. Der 19-Jährige verweigerte einen freiwilligen Drogenvortest, weshalb die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Der 19-Jährige beleidigte die Beamten daraufhin. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da es sich um den 2. Verstoß mit Betäubungsmitteln im Straßenverkehr handelt, erwarten ihn neben 2 Punkten in Flensburg und einem 3-monatigem Fahrverbot nun ein Bußgeld in Höhe von 1.000 Euro. Des Weiteren wurden gegen ihn Strafverfahren wegen Beleidigung und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

