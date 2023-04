POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Geschwindigkeitsüberwachung Provida - Porsche-Fahrer mit 177km/h unterwegs

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiautobahnstation Ruchheim - Geschwindigkeitsüberwachung Provida - Porsche-Fahrer mit 177km/h unterwegs

Ludwigshafen

Bei der heutigen Geschwindigkeitsüberwachung mit dem Provida-Fahrzeug stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation in der Zeit von 09 Uhr bis 15 Uhr sechs Fahrzeugführer fest, welche die angeordnete Höchstgeschwindigkeit überschritten. In drei Fällen war die Geschwindigkeitsüberschreitung so hoch, dass den Fahrzeugführern jeweils ein Fahrverbot droht. Trauriger Spitzenreiter war ein 62-jähriger Porsche-Fahrer aus Frankenthal. Dieser war auf der A650 in Gemarkung Ludwigshafen Fahrtrichtung Bad Dürkheim mit einer Geschwindigkeit von 177km/h unterwegs, obwohl die Geschwindigkeit dort auf 90m/h begrenzt war. Dem Porsche-Fahrer droht nun ein Bußgeldbescheid in Höhe von 700 EUR, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

