POL-PDNW: Zahlreiche Schockanrufe...

...erhielten Neustadter Bürgerinnen und Bürger im Laufe des gestrigen Freitags (03.02.2023). In allen Fällen gaben sich die Anrufer entweder als Polizeibeamte oder als Angehörige aus und berichteten von einem schweren Verkehrsunfall, aufgrund dessen nun hohe Kautionszahlungen getätigt werden müssen. Glücklicherweise erkannten alle angerufenen Personen die gängige Betrugsmasche und gingen auf die Forderungen nicht ein, sodass niemandem ein wirtschaftlicher Schaden entstand. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. - Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. - Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle. - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

