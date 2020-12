Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Zu schnell unterwegs...

Bild-Infos

Download

MeckenheimMeckenheim (ots)

...war in der Nacht auf Donnerstag (17. Dezember 2020, 1:00Uhr) der Fahrer eines VW Golf in Meckenheim. In Richtung Mußbach fuhr ein 18-Jähriger aus den Landkreis Bad Dürkheim, als er auf der Hauptstraße zwei geparkte Autos rammte und selbst gegen eine Hauswand geschleudert wurde. Den Schaden schätzt die Polizei Haßloch auf 12.000,- Euro. Überhöhte Geschwindigkeit dürfte die Unfallursache gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius

Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell