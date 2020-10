Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unfall mit Motorrad - 17-jähriger Fahrer leicht verletzt

Wattenheim, Mühlweg - 27.10.2020, 19:25 UhrWattenheim, Mühlweg - 27.10.2020, 19:25 Uhr (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wattenheim fuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der Nackter Straße Richtung Kreuzung Leininger Straße / Mühlweg. Ein 25-jähriger PKW-Fahrer fuhr auf der Leininger Straße und missachtete die Vorfahrt "Rechts vor Links". Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen an der Hand und am Fuß zuzog. Er wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 8000EUR geschätzt.

