Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Feuerwehrmann auf der Fahrt zum Einsatz verunglückt

Haßloch (ots)

Ein 19-jähriger Angehöriger der Feuerwehr wollte am Sonntagmorgen nach einer Alarmierung mit seinem Fahrrad möglichst schnell ins Gerätehaus fahren. Hierbei bog er mit so hoher Geschwindigkeit von der Langgasse nach rechts in die Kirchgasse ab, dass er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Er kam auf die Gegenfahrspur ab, wo er mit dem Auto einer 69-jährigen Haßlocherin kollidierte. Der junge Mann stürzte und verletzte sich dabei nach ersten Erkenntnissen vermutlich nur leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Auto der Frau entstand nur leichter Sachschaden.

