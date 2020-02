Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Betrug - angeblicher Fluch über Familie

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 55-jährige Frau wurde am 24.02.2020 gegen 15:00 Uhr am Bayernplatz von zwei ausländischen Frauen angesprochen. Angeblich läge über der Familie der 55-Jährigen ein Fluch. Im weiteren Gespräch bemerkte die Frau allerdings, dass sie betrogen werden sollte, da sie nach Geld und Schmuck auch im Haus befragt wurde. Sie beendete daraufhin das Gespräch und verließ die Örtlichkeit. Da die 55-Jährige erst am Folgetag Anzeige erstattete, konnten keine Maßnahmen zur Feststellung der Personalien getroffen werden.

