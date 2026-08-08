Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen in Germersheim

Germersheim (ots)

Am Freitagvormittag wurden durch die Polizei Germersheim im Stadtgebiet im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 11:45 Uhr mehrere Kontrollstellen mit dem Ziel der Ahndung von Gurt- und Handyverstößen betrieben. Hierbei wurden insgesamt drei "Gurtmuffel" verwarnt, zudem waren bei einem Fahrzeugführer die zwei im Auto befindlichen Kinder nicht entsprechend gesichert. Weiter wurden sieben Bußgeldverfahren aufgrund nicht erlaubter Handynutzung am Steuer eingeleitet.

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