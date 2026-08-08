Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Reh ausgewichen und in Böschung gefahren

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Sankt Martin (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am frühen Samstagmorgen ein 19-Jähriger auf der L514 / Totenkopfstraße zwischen Sankt Martin und Breitenstein zu. Der junge Mann befuhr die Strecke in Richtung Breitenstein, als ein Reh die Straße gequert haben soll. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Mini-Fahrer aus, kam von der Straße ab und fuhr ca. fünf Meter eine Böschung hinab. Der Mann war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

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