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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Geldbörse aus unbeaufsichtigtem Fahrradkorb entwendet

Landau (ots)

Am Freitag, 07.08.2026, entwendeten Unbekannte im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr eine Geldbörse in der Schlachthofstraße. Eine 68-jährige Frau hatte ihre Handtasche samt Geldbörse im Fahrradkorb belassen und das Rad für wenige Minuten unbeaufsichtigt auf dem Gehweg vor einem Gebäude abgestellt. Erst später bemerkte sie den Diebstahl. Neben rund 30 Euro Bargeld entwendeten die Täter Ausweisdokumente und mehrere Bankkarten.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau unter der Nummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen

Lassen Sie Wertsachen, Handtaschen oder Rucksäcke niemals unbeaufsichtigt in Fahrradkörben oder an Fahrzeugen zurück - selbst bei nur kurzer Abwesenheit. Diebe nutzen bereits wenige Sekunden Unachtsamkeit gezielt aus. Tragen Sie Wertgegenstände stets am Körper.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
C. Jung
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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