Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen

KFV Sigmaringen: B5 Brand Ökonomiegebäude in Rulfingen

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Sigmaringen (ots)

Um 15.19 Uhr kam es am heutigen Mittag zu einem Brand eines Stroh- und Getreidelagers auf einem Bauernhof in Rulfingen. Der Einsatzleiter Frank Seeger erhöhte nach kurzer Erkundung die Alarmstufe auf B5, so dass im laufenden Einsatz ca. 170 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Sanitäts- und Rettungsdienstes, PSNV und Polizei den Einsatz bearbeiteten.

Durch den schnellen und massiven Löscheinsatz mit zwei Drehleitern und mehreren Strahlrohren konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Es bestand keine Gefahr für Personen oder Tiere durch das brennende Ökonomiegebäude. Die starke Hitze stellte jedoch eine starke Belastung für die Einsatzkräfte dar - ein Kamerad musste wegen eines Hitzebedingten Erschöpfungszustandes vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Versorgung der Einsatzkräfte mit Trinkwasser war nötig und auch durchweg sichergestellt.

Im Einsatz sind die Feuerwehren aus Mengen, Rulfingen, Krauchenwies, Sigmaringen, Sigmaringendorf, Scheer, Hohentengen, Herbertingen, Bad Saulgau und Pfullendorf. Die Wasserversorgung wurde mit zwei B-Schlauchleitungen vom ca. 1,4km entfernten Zielfinger Baggersee gewährleistet. Ebenfalls waren zusätzlich zu den Drehleitern die Sonderfahrzeuge Gerätewagen Atemschutz, zwei Schlauchwagen 2000 sowie der Einsatzleitwagen 2 im Einsatz eingebunden. Kreisbrandmeister Michael Reitter unterstütze bei der Einsatzleitung und auch der Bürgermeister aus Mengen, Philip Schwaiger, war an der Einsatzstelle zugegen.

Das einsturzgefährdende Gebäude musste mit einem Bagger teilweise abgerissen werden, um weitere Nachlöscharbeiten durchzuführen. Das viele Stroh wurde mit einem Frontlader aus dem Gebäude gefahren, auseinandergezogen und abgelöscht.

Die Nachlöscharbeiten ziehen sich sicher noch einige Stunden hin.

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