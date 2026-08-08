POL-PDLD: Landau - Mit dem Pedelec verunfallt
Landau (ots)
Eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin verunglückte am Freitagabend, 07.08.2026, gegen 16:15 Uhr im Bereich Ramburgstraße in Landau. Beim Abbiegen nach links schätzte die Frau den Straßenverlauf falsch ein, touchierte den Bordstein und stürzte. Hierbei zog sie sich Verletzungen am rechten Handgelenk zu. Der Rettungsdienst verbrachte die Fahrerin zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.
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