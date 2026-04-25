Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schlussmeldung zum Unfall am Roßberg, Altenahr

Altenahr, B 257 (ots)

Der beteiligte Kradfahrer touchierte im Kurvenbereich den entgegenkommenden PKW und kam in der Folge zu Sturz. Dabei zog sich der Kradfahrer Verletzungen im Bereich der Rippe zu. Er wurde zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Insassen des PKW blieben unverletzt.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Die Fahrbahn ist in beide Richtungen für den Verkehr wieder freigegeben.

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