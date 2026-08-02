PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall B9 - Zeugen gesucht!

Rülzheim (ots)

Am 01.08.2026 gegen 17.20 Uhr ereignete sich auf der B9 bei Rülzheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Unfallbeteiligten die linke Fahrspur der B9. Nachdem ein 65-jähriger PKW-Fahrer einen auf der rechten Fahrspur fahrenden PKW überholt hatte und anschließend wieder auf die rechte Fahrspur wechselte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem nachfolgenden Fahrzeug. Die 34-jährige Fahrerin des nachfolgenden PKW verlor infolge des Zusammenstoßes die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen unfallbeteiligten Fahrzeugs blieb unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 62.000 Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Reichling, POK'in

Telefon: 07274-9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 06:56

    POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

    Wörth OT Maximiliansau (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 04:00 Uhr brach eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in Maximiliansau im bahnlinienangrenzenden Wohngebiet ein. Von dem gewaltsamen Eindringen wachte die Bewohnerin auf und sah Taschenlampenlicht im Haus. Sie schrie laut, sodass die unbekannte Person die Flucht ergriff. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 06:55

    POL-PDLD: Während der Fahrt eingeschlafen

    A65 Rohrbach (ots) - Am Samstag, den 01.08.2026 gegen 08:50 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die Autobahn 65 von Karlsruhe kommend in Richtung Landau. Kurz vor der Anschlussstelle Rohrbach fiel der Mann in einen Sekundenschlaf, wodurch der PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der PKW kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 06:53

    POL-PDLD: Unter Betäubungsmitteleinfluss

    Kandel (ots) - Am Samstag, den 01.08.2026 gegen 12:10 Uhr wurde ein 28-jähriger E-Scooterfahrer in der Hauptstraße in Kandel kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Der Mann räumte ein, am Tag zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Ein Schnelltest bestätigte dies. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren