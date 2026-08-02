Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall B9 - Zeugen gesucht!

Rülzheim (ots)

Am 01.08.2026 gegen 17.20 Uhr ereignete sich auf der B9 bei Rülzheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Unfallbeteiligten die linke Fahrspur der B9. Nachdem ein 65-jähriger PKW-Fahrer einen auf der rechten Fahrspur fahrenden PKW überholt hatte und anschließend wieder auf die rechte Fahrspur wechselte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem nachfolgenden Fahrzeug. Die 34-jährige Fahrerin des nachfolgenden PKW verlor infolge des Zusammenstoßes die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen unfallbeteiligten Fahrzeugs blieb unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 62.000 Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

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