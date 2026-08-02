PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Wörth OT Maximiliansau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 04:00 Uhr brach eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in Maximiliansau im bahnlinienangrenzenden Wohngebiet ein. Von dem gewaltsamen Eindringen wachte die Bewohnerin auf und sah Taschenlampenlicht im Haus. Sie schrie laut, sodass die unbekannte Person die Flucht ergriff. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Haben Sie zu dieser Zeit etwas Verdächtiges beobachten können? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein, unter der Telefonnummer 07271/92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Baier, POK'in

Telefon: 07271/9221-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 06:55

    POL-PDLD: Während der Fahrt eingeschlafen

    A65 Rohrbach (ots) - Am Samstag, den 01.08.2026 gegen 08:50 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die Autobahn 65 von Karlsruhe kommend in Richtung Landau. Kurz vor der Anschlussstelle Rohrbach fiel der Mann in einen Sekundenschlaf, wodurch der PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der PKW kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 06:53

    POL-PDLD: Unter Betäubungsmitteleinfluss

    Kandel (ots) - Am Samstag, den 01.08.2026 gegen 12:10 Uhr wurde ein 28-jähriger E-Scooterfahrer in der Hauptstraße in Kandel kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Der Mann räumte ein, am Tag zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Ein Schnelltest bestätigte dies. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren