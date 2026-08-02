Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Wörth OT Maximiliansau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 04:00 Uhr brach eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in Maximiliansau im bahnlinienangrenzenden Wohngebiet ein. Von dem gewaltsamen Eindringen wachte die Bewohnerin auf und sah Taschenlampenlicht im Haus. Sie schrie laut, sodass die unbekannte Person die Flucht ergriff. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Haben Sie zu dieser Zeit etwas Verdächtiges beobachten können? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein, unter der Telefonnummer 07271/92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de.

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