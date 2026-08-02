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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Betäubungsmitteleinfluss

Kandel (ots)

Am Samstag, den 01.08.2026 gegen 12:10 Uhr wurde ein 28-jähriger E-Scooterfahrer in der Hauptstraße in Kandel kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Der Mann räumte ein, am Tag zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Ein Schnelltest bestätigte dies. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Baier, POK'in

Telefon: 07271/9221-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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