Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

L544 Billigheim/Barbelroth (ots)

Gestern Nachmittag (30.07.2026, 13:47 Uhr) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht nach einer Verkehrsgefährdung zwischen einem Traktor und einem Auto auf der L544 im Begegnungsverkehr. Ein 20-jähriger Traktorfahrer befuhr die L544 von Barbelroth kommend in Fahrtrichtung Billigheim. Der bislang unbekannte Autofahrer befuhr die L544 von Billigheim kommend in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor dem Waldstück vor dem Ortseingang Barbelroth wurde der Autofahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, in der dortigen Rechtskurve mit seinem Auto nach außen getragen, wodurch er auf die Gegenfahrbahn kam. Dort kollidierte er mit seiner linken Fahrzeugfront im Bereich des Kotflügels mit dem am Traktor angebrachten Laubschneider, wodurch Teile des Kotflügels vom Auto abrissen. Anschließend setzte der Autofahrer ohne anzuhalten seine Fahrt in Richtung Barbelroth fort und entfernte sich somit vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Der Traktorfahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt, da er noch versuchte auszuweichen und nach rechts zu lenken sowie abzubremsen und somit vermutlich einen Frontalzusammenstoß verhinderte. Der Traktor war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei dem unbekannten Autofahrer soll es sich um eine männliche Person mit schwarzem Mercedes-Pickup handeln.

Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall bzw. zu dem bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer: 06341-287-0 oder per E-Mail: pilandau-@polizei.rlp.de entgegen.

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