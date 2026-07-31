Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots)

Gestern Morgen kam es in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Wörth am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die 66-jährige Fahrradfahrerin befuhr gegen 10.30 Uhr den Radweg entlang der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in östlicher Richtung. Zeitglich kam der bisher unbekannte Unfallverursacher mit seinem Auto aus der Dorschbergstraße angefahren und wollte in die Hanns-Martin-Schleyer-Straße einbiegen. An der Kreuzung zur Dorschbergstraße war die 66-Jährige vorfahrtsberechtigt und überquerte diese. Der unbekannte Autofahrer hielt an der Kreuzung zunächst auch an, fuhr dann aus bislang unbekannten Gründen los und touchierte das Vorderrad der Fahrradfahrerin. Die 66-Jährige kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht. Die Felge des Vorderrads wurde durch den Zusammenstoß beschädigt, sodass das Fahrrad nicht mehr fahrbereit war. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall bzw. zu dem bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer: 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

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