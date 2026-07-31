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POL-PDLD: Ermittlungen nach mehreren Diebstählen: Tatverdächtiger festgestellt

POL-PDLD: Ermittlungen nach mehreren Diebstählen: Tatverdächtiger festgestellt
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Maikammer (ots)

Am 30.07.2026 wurde die Polizei Edenkoben durch den aufmerksamen Hausmeister eines Hotels in Maikammer darüber informiert, dass sich ein Mann im Hotel aufhalte, den er aus einem früheren polizeilichen Zusammenhang aufgrund seiner auffälligen Tätowierungen wiedererkannt habe. Der Mann steht im Verdacht, für mehrere Diebstähle in Weingütern und Hotels verantwortlich zu sein.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen den Tatverdächtigen noch vor Ort an und brachten ihn zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle. Dort wurde er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt und musste eine Sicherheitsleistung erbringen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Florian Zeitler

Telefon: 06323 955 0
Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/Edenkoben

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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