Polizei Paderborn

POL-PB: Erneuter Trickdiebstahl in Paderborn

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 25. Juni stahl eine unbekannte Frau einem 96 Jahre alten Senior zwei Goldringe in der Pankratiusstraße in Paderborn, nachdem sie ihn unter einem Vorwand angesprochen und Körperkontakt aufgenommen hatte.

Der Senior war gegen 19.30 Uhr auf der Pankratiusstraße an den Glascontainern beschäftigt, als ihn eine ungefähr 30 Jahre alte Frau ansprach. Mit den Worten "Schönen Gruß an Deinen Vater" ergriff sie die Hände des Mannes und gab ihm einen Fünf-Euro-Schein sowie einen Ring und eine Kette in Hand. Zeitgleich löste sie die beiden Goldringe von den Ringfingern des Seniors, was dieser erst zu Hause bemerkte und dann Anzeige erstattete.

Die Frau war ungefähr 30 Jahre alt, sah südeuropäischer aus, ungefähr 1,70 Meter groß, hatte eine normale Statur und trug ein hellgestreiftes Kleid.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug, zu der Tatverdächtigen oder zu dem Diebstahl geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit. Familienmitglieder sollen ältere Angehörige über die Masche aufzuklären und warnen. Opfer sollen sich sofort über die 110 mit der Polizei in Verbindung setzten.

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