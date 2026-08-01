Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen in Offenbach

Offenbach (ots)

Am vergangenen Freitag, 31.07.2026, führte die Polizei Landau im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 08:05 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Germersheimer Straße in Offenbach durch. Bei erlaubten 50 km/h innerorts wurden drei Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, der Höchstwert lag bei 64 km/h.

Ein 40-jähriger E-Scooter-Fahrer zeigte bei einer Verkehrskontrolle körperliche Auffälligkeiten und wurde einem Drogentest unterzogen, der positiv auf Marihuana reagierte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

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