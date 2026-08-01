POL-PDLD: Sankt Martin - handfeste Auseinandersetzung auf Weinkerwe
Sankt Martin (ots)
Am späten Freitagabend gerieten ein 40-Jähriger und ein 39-Jähriger auf der Weinkerwe in Sankt Martin in Streit. Im weiteren Verlauf schlugen sich beide gegenseitig mit den Fäusten ins Gesicht. Eine der beiden Personen erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die zweite Person machte keine Verletzungen geltend. Gegen beide Parteien ermittelt die Polizeiinspektion Edenkoben nun wegen Körperverletzung.
Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
A. Braun
Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell