Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Beesten (ots)

Zwischen Dienstag, dem 21.07.2026, 07:00 Uhr, und 17:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Straße Meyer-Kämpe in Beesten.

Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Meyer-Kämpe beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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