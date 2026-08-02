PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Während der Fahrt eingeschlafen

A65 Rohrbach (ots)

Am Samstag, den 01.08.2026 gegen 08:50 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die Autobahn 65 von Karlsruhe kommend in Richtung Landau. Kurz vor der Anschlussstelle Rohrbach fiel der Mann in einen Sekundenschlaf, wodurch der PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der PKW kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Folgende Hinweise können gegeben werden:

   - Vor Antritt der Fahrt sollten Sie ausreichend geschlafen haben.
   - Wer müde wird, sollte eine Pause machen.
   - Ein Kurzschlaf von zehn bis zwanzig Minuten erfrischt den Geist.
   - Alternativ bringt Bewegung an der frischen Luft den Kreislauf in
     Schwung.
   - Achtung: Sich kneifen, Fenster öffnen, Kaugummi kauen, Laute 
     Musik hören, Kaffee/Energy-Drinks trinken hilft nicht gegen 
     akute Müdigkeit am Steuer, auch wenn man das kurzzeitig so 
     wahrnimmt.

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/verkehrspraevention/sichere-teilnahme-am-strassenverkehr

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Baier, POK'in

Telefon: 07271/9221-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 06:53

    POL-PDLD: Unter Betäubungsmitteleinfluss

    Kandel (ots) - Am Samstag, den 01.08.2026 gegen 12:10 Uhr wurde ein 28-jähriger E-Scooterfahrer in der Hauptstraße in Kandel kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Der Mann räumte ein, am Tag zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Ein Schnelltest bestätigte dies. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt ...

    mehr
  • 01.08.2026 – 10:20

    POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen in Offenbach

    Offenbach (ots) - Am vergangenen Freitag, 31.07.2026, führte die Polizei Landau im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 08:05 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Germersheimer Straße in Offenbach durch. Bei erlaubten 50 km/h innerorts wurden drei Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, der Höchstwert lag bei 64 km/h. Ein 40-jähriger E-Scooter-Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren