Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Während der Fahrt eingeschlafen

A65 Rohrbach (ots)

Am Samstag, den 01.08.2026 gegen 08:50 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die Autobahn 65 von Karlsruhe kommend in Richtung Landau. Kurz vor der Anschlussstelle Rohrbach fiel der Mann in einen Sekundenschlaf, wodurch der PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der PKW kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Folgende Hinweise können gegeben werden:

- Vor Antritt der Fahrt sollten Sie ausreichend geschlafen haben. - Wer müde wird, sollte eine Pause machen. - Ein Kurzschlaf von zehn bis zwanzig Minuten erfrischt den Geist. - Alternativ bringt Bewegung an der frischen Luft den Kreislauf in Schwung. - Achtung: Sich kneifen, Fenster öffnen, Kaugummi kauen, Laute Musik hören, Kaffee/Energy-Drinks trinken hilft nicht gegen akute Müdigkeit am Steuer, auch wenn man das kurzzeitig so wahrnimmt.

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/verkehrspraevention/sichere-teilnahme-am-strassenverkehr

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