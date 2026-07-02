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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Mann nach Flucht und Unfall auf der Balkantrasse festgenommen

Wuppertal (ots)

Am 01.07.2026, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Balkantrasse zu einem 
Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fahrrad bei dem ein
Mann (53) schwer verletzt wurde.

Ein 18-jähriger Mann fuhr auf der Balkantrasse gegen das stehende 
Fahrrad des 53-jährigen Mannes. Dabei erlitt der 53-Jährige schwere 
Verletzungen, die durch Rettungskräfte vor Ort und später im Rahmen 
einer stationären Aufnahme im Krankenhaus behandelt werden mussten. 

Zuvor sollte der 18-Jährige im Bereich der Oststraße / Baisieper 
Straße kontrolliert werden. Er entzog sich der Kontrolle trotz 
Anhaltezeichen und Ansprachen jedoch mit höchstmöglicher 
Geschwindigkeit sowie grob verkehrswidrig und rücksichtslos in 
Richtung Balkantrasse. Der E-Scooter ist nach bisherigen 
Erkenntnissen technisch verändert und fährt deutlich schneller, als 
die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Die verfolgenden Beamten 
konnten den polizeibekannten Mann an der Unfallstelle vorläufig 
festnehmen.

Aufgrund des Verdachtes des Fahrens unter dem Einfluss von Cannabis, 
wurde dem E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Der 18-Jährige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen des 
Vorwurfs eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Tateinheit mit 
vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger 
Körperverletzung und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis dem zuständigen 
Haftrichter vorgeführt. Dieser hat über die Anordnung der 
Untersuchungshaft zu entscheiden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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