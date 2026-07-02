Polizei Wuppertal

POL-W: RS Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Mann nach Flucht und Unfall auf der Balkantrasse festgenommen

Wuppertal (ots)

Am 01.07.2026, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Balkantrasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fahrrad bei dem ein Mann (53) schwer verletzt wurde. Ein 18-jähriger Mann fuhr auf der Balkantrasse gegen das stehende Fahrrad des 53-jährigen Mannes. Dabei erlitt der 53-Jährige schwere Verletzungen, die durch Rettungskräfte vor Ort und später im Rahmen einer stationären Aufnahme im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zuvor sollte der 18-Jährige im Bereich der Oststraße / Baisieper Straße kontrolliert werden. Er entzog sich der Kontrolle trotz Anhaltezeichen und Ansprachen jedoch mit höchstmöglicher Geschwindigkeit sowie grob verkehrswidrig und rücksichtslos in Richtung Balkantrasse. Der E-Scooter ist nach bisherigen Erkenntnissen technisch verändert und fährt deutlich schneller, als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Die verfolgenden Beamten konnten den polizeibekannten Mann an der Unfallstelle vorläufig festnehmen. Aufgrund des Verdachtes des Fahrens unter dem Einfluss von Cannabis, wurde dem E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der 18-Jährige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Tateinheit mit vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser hat über die Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden.

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