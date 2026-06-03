Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Pkw Brand auf der B 57

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: PKW-/Motorradbrand

Datum: 03.06.2026

Uhrzeit: 16:59 Uhr

Einsatzort: Xantener Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen

Vor Ort brannte ein Pkw in voller Ausdehnung. Nach Absicherung der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr wurde die Brandbekämpfung durch einen Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz mittels S-Rohr durchgeführt. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Für den Zeitraum des Einsatzes wurde die B 57 voll gesperrt und der Verkehr durch die Polizei umgeleitet.

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