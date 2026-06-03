FW Alpen: Pkw Brand auf der B 57
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B2
Meldebild: PKW-/Motorradbrand
Datum: 03.06.2026
Uhrzeit: 16:59 Uhr
Einsatzort: Xantener Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen
Vor Ort brannte ein Pkw in voller Ausdehnung. Nach Absicherung der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr wurde die Brandbekämpfung durch einen Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz mittels S-Rohr durchgeführt. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Für den Zeitraum des Einsatzes wurde die B 57 voll gesperrt und der Verkehr durch die Polizei umgeleitet.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell