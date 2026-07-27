POL-PDLD: Überholverbot Kontrollen
Rinnthal/B48 (ots)
Am gestrigen Sonntag (27.07.2026) wurde durch die Polizeiinspektion Landau verstärkt das Wellbachtal/B48 bestreift. Hierbei konnten zwei Fahrzeuge erkannt werden, die trotz bestehendem Überholverbot verbotswidrig überholten. Sie werden sich auf ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen. Mit weiteren zukünftigen Kontrollen darf gerechnet werden
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