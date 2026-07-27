POL-PDLD: Überholverbot Kontrollen

Hagenbach (ots) - Gestern Mittag kam es in Hagenbach zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 11-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 47-jährige Skoda-Fahrerin befuhr gegen 13:30 Uhr die Von-Moers-Straße in Richtung Friedenstraße. Der 11-jährige Junge fuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg entlang der Friedenstraße. Kurz nach der Einmündung zur Bienwaldstraße wollte der 11-Jährige die Straße queren. Hierbei ...

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