Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Leicht verletztes Kind bei Verkehrsunfall

Hagenbach (ots)

Gestern Mittag kam es in Hagenbach zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 11-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 47-jährige Skoda-Fahrerin befuhr gegen 13:30 Uhr die Von-Moers-Straße in Richtung Friedenstraße. Der 11-jährige Junge fuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg entlang der Friedenstraße. Kurz nach der Einmündung zur Bienwaldstraße wollte der 11-Jährige die Straße queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 47-Jährigen. Der 11-Jährige zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu. Gegen die 47-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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