Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gefährliche Körperverletzung nach Weinfest - Zeugen gesucht

Billigheim-Ingenheim (Mühlhofen) (ots)

Am 26.07.2026 kam es gegen 00:45 Uhr zu einer Schlägerei auf dem Nachhauseweg nach dem Mühlhofener Weinfest in der Wiesenstraße unter Beteiligung von circa 11 Personen. Aufgrund von zunächst verbalen Streitigkeiten einer 7-köpfigen männlichen Personengruppe im Alter von 20-25 Jahren und des 17-Jährigen Geschädigten kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Hierbei wurde der kurzzeitig bewusstlose 17-Jährige leicht verletzt. Die Gruppe flüchtete im Anschluss in Richtung Billigheim und konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden.

Bei der Gruppe habe es sich um sieben männliche Personen gehandelt, von welchen sechs dunkel gekleidet waren, dunkle Haare sowie einen dunklen Bart hatten. Eine Person hatte rasierte helle Haare, keinen Bart und habe ein rosafarbenes ärmelloses Shirt getragen. Die Personen seien allesamt südländischer Abstammung gewesen.

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

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