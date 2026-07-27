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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer nach Unfall auf der B10 verstorben

Wörth (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau i. d. Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 24.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6321051

Der 82-jährige Motorradfahrer, der sich am Freitag (24.07.2026) bei einem Verkehrsunfall auf der B10 im Bereich der Anschlussstelle Wörther Kreuz schwere Verletzungen zuzog, wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am Samstag (25.07.2026) seinen Verletzungen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben. Der Leichnam des Verstorbenen soll in den nächsten Tagen obduziert werden.

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Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth

Pressestelle
Telefon: 07271-9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

 
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