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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - E-Scooter-Fahrer auf Irrwegen

Wörth am Rhein (ots)

In den heutigen frühen Nachtstunden wurde der Polizei Wörth gegen 01.45 Uhr ein E-Scooter-Fahrer gemeldet, der auf der Autobahn 65 von Ludwigshafen kommend in Richtung Karlsruhe fahren würde. Der 29-jährige E-Scooter-Fahrer konnte an der Ausfahrt Wörth-Dorschberg festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei gab der 29-Jährige an, dass er der vorgegebenen Fahrtstrecke seiner Navigations-App gefolgt wäre. Der 29-Jährige wurde ordnungswidrig verwarnt und von der Autobahn verwiesen. Zu einer Beeinträchtigung oder Gefährdung des Straßenverkehrs kam es glücklicherweise nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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