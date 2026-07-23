Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - E-Scooter-Fahrer auf Irrwegen

Wörth am Rhein (ots)

In den heutigen frühen Nachtstunden wurde der Polizei Wörth gegen 01.45 Uhr ein E-Scooter-Fahrer gemeldet, der auf der Autobahn 65 von Ludwigshafen kommend in Richtung Karlsruhe fahren würde. Der 29-jährige E-Scooter-Fahrer konnte an der Ausfahrt Wörth-Dorschberg festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei gab der 29-Jährige an, dass er der vorgegebenen Fahrtstrecke seiner Navigations-App gefolgt wäre. Der 29-Jährige wurde ordnungswidrig verwarnt und von der Autobahn verwiesen. Zu einer Beeinträchtigung oder Gefährdung des Straßenverkehrs kam es glücklicherweise nicht.

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