Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinweiler - Fahrradfahrer stürzt aufgrund Ölspur

Steinweiler (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es in Steinweiler zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte. Der 74-jährige Fahrradfahrer befuhr gegen 10.00 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße In den Neugärten in Steinweiler. Als er in den Kreisverkehr an der Kreisstraße 12 einfuhr, rutschte der 74-Jährige aufgrund einer auf der Fahrbahn befindlichen Ölspur aus und stürzte zu Boden. Der 74-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Nach derzeitigem Stand ist der Verursacher der Ölspur unbekannt. Hinweise zu dem Verursacher der Ölspur nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

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