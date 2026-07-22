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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss

Bad Bergzabern (ots)

Am 21.07.2026, um 12:00 Uhr, wurde eine 26-jährige Fahrzeugführerin in der Königstraße in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihr wurden Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt. Die Fahrzeugführerin stritt auf Vorhalt den Konsum ab. Ein durchgeführter Test reagierte jedoch positiv hinsichtlich dem Konsum von Cannabis. Aus diesem Grund wurde ihr eine Blutprobe unternommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger

Telefon: 06343-9334-1402

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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