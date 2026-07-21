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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: LKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Albersweiler/B10 (ots)

Am Vormittag des 20.07.2026 gegen 11:18 Uhr meldeten Zeugen einen auffällig fahrenden LKW-Fahrer auf der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens Höhe Albersweiler. Diese verständigten die Polizei und bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 36-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 2,97 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen. Der Führerschein sowie sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAm

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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