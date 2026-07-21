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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Nach technischem Defekt von der Fahrbahn abgekommen

Kandel (ots)

Am gestrigen Abend kam es auf der Landesstraße 549 zwischen Kandel und Rheinzabern zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Auto von der Fahrbahn abkam und nicht mehr fahrbereit war. Der 27-jährige Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem BMW die Landesstraße 549 von Kandel kommend in Richtung Rheinzabern. Am Kreisverkehr nahm der 27-Jährige die erste Ausfahrt in Richtung Rheinzabern. Aufgrund eines plötzlich auftretenden technischen Defekts beschleunigte der BMW des 27-Jährigen unkontrolliert. Hierdurch brach das Fahrzeugheck aus und der 27-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte der 27-Jährige gegen ein Verkehrszeichen, stieß gegen mehrere Bäume und kam in einem Gebüsch zum Stillstand. Der 27-Jährige blieb durch den Unfall glücklicherweise unverletzt. Allerdings wurde das Auto komplett beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. Das Auto wurde im Anschluss abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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