PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pkw-Fahrer

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pkw-Fahrer
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Am 21.07.2026 gegen 01:45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer die Villastraße von Edenkoben kommend in Fahrtrichtung Sportschule. Im Bereich einer leichten Rechtskurve auf Höhe des Tennisplatzes verlor er vermutlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam anschließend etwa fünf Meter unterhalb der Fahrbahn in einem Abhang im Gestrüpp zum Stillstand.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Die Polizei weist darauf hin, dass nicht angepasste beziehungsweise überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle ist. Fahren Sie vorausschauend und mit angepasster Geschwindigkeit - für Ihre eigene Sicherheit und die aller Verkehrsteilnehmenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Zeitler

Telefon: 06323 955 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 11:46

    POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

    Billigheim (ots) - Am Samstag, 11.07.2026 wurden durch die Polizeiinspektion Landau in Billigheim in der Rohrbacher Straße aufgrund von Bürgerbegehren Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Zeitraum 09:15-10:05 Uhr konnten von 60 gemessenen Fahrzeugen bei erlaubten 50km/h keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Landau Stephanie ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:44

    POL-PDLD: Motorradunfall mit verletzter Person

    Rinnthal/B48 (ots) - Am 19.07.26, gegen 17.25 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer das Wellbachtal in Richtung Rinnthal. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Motorrad gegen die Leitplanke. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Landau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren