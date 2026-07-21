Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pkw-Fahrer

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Edenkoben (ots)

Am 21.07.2026 gegen 01:45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer die Villastraße von Edenkoben kommend in Fahrtrichtung Sportschule. Im Bereich einer leichten Rechtskurve auf Höhe des Tennisplatzes verlor er vermutlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam anschließend etwa fünf Meter unterhalb der Fahrbahn in einem Abhang im Gestrüpp zum Stillstand.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Die Polizei weist darauf hin, dass nicht angepasste beziehungsweise überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle ist. Fahren Sie vorausschauend und mit angepasster Geschwindigkeit - für Ihre eigene Sicherheit und die aller Verkehrsteilnehmenden.

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