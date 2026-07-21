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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Germersheim (ots)

Am Montag den 20.07.2026 kam es gegen 9:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Aldi Filiale, in der Speyerer-Straße in Germersheim. Ein auf dem Parkplatz abgestellter Audi wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug an der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Germersheim Telefon 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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