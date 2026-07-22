Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen

Bad Bergzabern / Silz / Oberotterbach (ots)

Am 21.07.2026 wurde in der Zeit von 7 bis 8 Uhr, eine Verkehrskontrolle in Bad Bergzabern in der Weinstraße Einmündung Landauer Straße durchgeführt. Es mussten fünf Fahrzeugführer wegen Nichtbeachten des Stoppschildes verwarnt werden.

In der Zeit von 09:15 bis 10:30 Uhr wurden Geschwindigkeitskontrollen in der Hauptstraße in Silz und in der Zeit von 10:45 bis 11:45 Uhr in Oberotterbach in der Weinstraße durchgeführt. Insgesamt mussten 24 Verkehrsteilnehmer verwarnt werden, die die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/H innerorts nicht beachtet hatten. Zwei Fahrer erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell