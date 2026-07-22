POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss gefahren
Silz (ots)
Am 21.07.2026, gegen 09:40 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Silz eine 66-jährige Frau mit ihrem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten Hinweise erlangt werden, dass die Fahrerin unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Aus diesem Grund wurde ihr eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.
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Markus Metzger
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