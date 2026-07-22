POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss gefahren

Birkweiler, Rohrbach (ots) - Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 20.07.2026 eine Kupferverzierung von einem Grab auf dem Friedhof in Birkweiler (Schadenshöhe noch unbekannt) sowie im Tatzeitraum 12.07. bis zum 15.07.2026 eine Bronzefigur von einem Grab (Gesamtschaden ca. 1000 Euro) in Rohrbach entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der ...

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