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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss gefahren

Silz (ots)

Am 21.07.2026, gegen 09:40 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Silz eine 66-jährige Frau mit ihrem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten Hinweise erlangt werden, dass die Fahrerin unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Aus diesem Grund wurde ihr eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger

Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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