Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Geschwindigkeitskontrollen in der 30er-Zone

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Maikammer (ots)

Innerhalb von nur 30 Minuten mussten heute Morgen (13.07.2026, 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr) insgesamt acht Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt werden. Die Fahrzeugführer hielten sich in der Bahnhofstraße nicht an die dort geltende Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h. Da sich in der Vergangenheit vermehrt Anwohner über zu schnell fahrende Fahrzeuge in diesem Bereich beschwert hatten, legte die Polizei ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Geschwindigkeit. Weitere Kontrollen werden folgen.

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