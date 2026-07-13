Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Betrunkener Sattelzug-Fahrer

Kandel (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei Wörth ein auf der Bundesstraße 9, von Germersheim kommend und in Richtung Süden fahrender Sattelzug gemeldet, der auffällige Schlangenlinien fahren würde. Der Sattelzug fuhr anschließend von der Bundesstraße 9 ab und konnte in Kandel einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 40-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. In der Fahrerkabine des Sattelzugs befanden sich zudem die Frau und das 3-jährige Kind des 40-jährigen Fahrers. Das 3-jährige Kind schlief auf einer Pritsche und hatte keine Sitz- und Sicherungsmaterialen. Dem 40-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde bei hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den 40-Jährigen Fahrer wurde ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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