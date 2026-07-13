Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Betrunkener Verkehrsteilnehmer will flüchten

Wörth am Rhein (ots)

Gestern Abend gegen 23.00 Uhr wollten die Beamten ein Schlangenlinien fahrendes Auto, welches auf der Autobahn 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe fuhr, kontrollieren. Das Auto sollte an der Anschlussstelle Maximiliansau abgeleitet und auf einem Parkplatz kontrolliert werden. Bevor das Auto auf den Parkplatz gelotst werden konnte, blieb der zu kontrollierende Verkehrsteilnehmer auf der Fahrbahn in der Pfortzer Straße in Maximiliansau stehen. Die Polizeibeamten erkannten dies und konnten sich mit dem Streifenwagen vor das Auto positionieren, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. In diesem Moment setzte der 41-jährige Fahrer mit seinem Auto ein paar Meter zurück und fuhr dann wieder vorwärts, um an dem Streifenwagen vorbeizufahren. Hierbei stieß der 41-Jährige mit seinem Auto jedoch gegen den Streifenwagen und verursachte einen Verkehrsunfall. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Im Anschluss wurde der 41-jährige Fahrer aufgefordert aus seinem Auto auszusteigen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem 41-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, denn der 41-Jährige pustete 1,67 Promille. Anschließend wurde der 41-Jährige zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

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