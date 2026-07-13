PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Betrunkener Verkehrsteilnehmer will flüchten

Wörth am Rhein (ots)

Gestern Abend gegen 23.00 Uhr wollten die Beamten ein Schlangenlinien fahrendes Auto, welches auf der Autobahn 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe fuhr, kontrollieren. Das Auto sollte an der Anschlussstelle Maximiliansau abgeleitet und auf einem Parkplatz kontrolliert werden. Bevor das Auto auf den Parkplatz gelotst werden konnte, blieb der zu kontrollierende Verkehrsteilnehmer auf der Fahrbahn in der Pfortzer Straße in Maximiliansau stehen. Die Polizeibeamten erkannten dies und konnten sich mit dem Streifenwagen vor das Auto positionieren, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. In diesem Moment setzte der 41-jährige Fahrer mit seinem Auto ein paar Meter zurück und fuhr dann wieder vorwärts, um an dem Streifenwagen vorbeizufahren. Hierbei stieß der 41-Jährige mit seinem Auto jedoch gegen den Streifenwagen und verursachte einen Verkehrsunfall. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Im Anschluss wurde der 41-jährige Fahrer aufgefordert aus seinem Auto auszusteigen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem 41-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, denn der 41-Jährige pustete 1,67 Promille. Anschließend wurde der 41-Jährige zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 12:25

    POL-PDLD: Kandel - Aufbruch von zwei Containern - Zeugen gesucht

    Kandel (ots) - In dem Zeitraum von Samstag auf Sonntag verschafften sich bisher unbekannte Täter unberechtigten Zutritt auf ein Gelände im Buschurweg in Kandel-Minderslachen und brachen zwei auf dem Gelände stehende Container auf. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9211-0 ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 12:25

    POL-PDLD: Kandel - Betrunkener Sattelzug-Fahrer

    Kandel (ots) - Am Samstagabend wurde der Polizei Wörth ein auf der Bundesstraße 9, von Germersheim kommend und in Richtung Süden fahrender Sattelzug gemeldet, der auffällige Schlangenlinien fahren würde. Der Sattelzug fuhr anschließend von der Bundesstraße 9 ab und konnte in Kandel einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 40-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 10:24

    POL-PDLD: Germersheim - Verdächtiges Verhalten- selbst gebautes Einbruchswerkzeug

    Germersheim (ots) - Am gestrigen Tag wurde der Polizei eine verdächtige Person auf dem Parkplatz in der Germersheimer Straße gemeldet. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Mann über mehrere Minuten dabei, wie er mit einem Stock mehrfach an einem geparkten PKW hantierte. Die linke hintere Seitenscheibe war leicht geöffnet. Die eingesetzten Beamten trafen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren